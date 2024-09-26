Стрелков ответил крылатой фразой Путина на вопрос о гибели Пригожина: «Она утонула»

МОСКВА, 26 сентября, ФедералПресс. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков ответил известной фразой президента России Владимира Путина «Она утонула» на вопрос о гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
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