С заботой о старшем поколении

Волонтеры Регионального отделения Союза добровольцев Донбасса Пермского края продолжают свою важную работу, оказывая поддержку Государственному бюджетному учреждению Пермского края «Пермский центр социального обслуживания».
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