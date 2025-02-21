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С заботой о старшем поколении

С заботой о старшем поколении

Волонтеры Регионального отделения Союза добровольцев Донбасса Пермского края продолжают свою важную работу, оказывая поддержку Государственному бюджетному учреждению Пермского края «Пермский центр социального обслуживания».

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