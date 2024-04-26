Игрок "Сочи" Кордова: необычно, что футболисты отравились за обедом перед матчем

Венесуэльский нападающий "Сочи" Серхио Кордова на своей странице в социальных сетях опубликовал пост, в котором высказался об отравлении футболистов команды перед матчем перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом".