Рейес сравнял счёт в матче «Арсенал» — «Урал» в Туле

Счет сравнял Рейес, мяч после игры вратаря «Урала» Селихова на опережение отскочил от полузащитника в ворота.
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