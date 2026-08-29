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Тульские новости

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Рейес сравнял счёт в матче «Арсенал» — «Урал» в Туле

Рейес сравнял счёт в матче «Арсенал» — «Урал» в Туле

Счет сравнял Рейес, мяч после игры вратаря «Урала» Селихова на опережение отскочил от полузащитника в ворота.

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