Война из-за свиньи, или как полторы тысячи солдат чуть не развязали мировую войну. ﻿

Иванов ВладимирДЕЛАЙ, ЧТО ДОЛЖНО, И БУДЬ ЧТО БУДЕТ Сижу и читаю эту историю, и мне казалось, что это анекдот.
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