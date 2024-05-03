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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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"Замучились пыль глотать": граждане России возвращаются домой

"Замучились пыль глотать": граждане России возвращаются домой

Агентство Bloomberg подвело итог метаниям наших бегунков по заграницам: коротко говоря, они массово едут в Россию.

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Комментарии
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Гарий Щерба
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1 д.
НГ
Нина Генонова
Бегуны,они ведь разные,один просто уехал,а другой обсерал,чтожь им все простить?
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1 д.
МБ
Марина Биченова
Зато в России протекционизм действует для всех кроме россиян( настоящих, а не новых).
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23 час.

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