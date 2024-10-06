Хуситы заявили, что с ноября прошлого года атаковали 193 судна

Бойцы йеменского мятежного движения "Ансар Алла", также известные как хуситы, с ноября 2023 года атаковали как минимум 193 судна, которые, по их мнению, связаны с Великобританией, Израилем и Соединенными Штатами, заявил лидер движения Абдель Малек аль-Хуси.