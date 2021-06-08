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Женская месть страшна, а нефиг спать с чужим мужем!

Женская месть страшна, а нефиг спать с чужим мужем!

Весь офис ржал в голос над ее париком, который то и дело съезжал то на одну, то на другую сторону. История стара, как мир.

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Lena Heidel
Какой кошмар. Алка, конечно, сволочь. Но и автор штучка ещё та.
Эльвира
Отомстила Алке. Автор боролась за свое семейное счастье.
Lena Heidel
И Вы считаете, что это нормально?
Lena Heidel
В смысле, таким образом бороться.
Lena Heidel
В смысле, таким образом бороться.
tatiana tchepikova
Зато - счастья привалило-о-о !!!
Лариса Сергеевна
конечно нормально, а что тут такого?
Эльвира
Я просто констатирую факт. Автор так боролась за сохранение своей семьи. А правильно она поступила или нет, не мне судить.
Нина Полевая (Бойко)
Какие бабы все-таки дуры!)))) Раз через 2 года появилась уже любовница, то в себе надо покопаться. Просто так любовниц не заводят на ранних сроках семейной жизни.
Vera Dobryagina
Ой, Нина, ещё как заводят, а бывает что и женятся при наличии действующей любовницы.
Нина Тарасова
Виноваты все в этих интригах, ведь главное изменять надо умело !Есть такая очень стоящая пословица на Руси :" Не живи где еб*шь и не е*б*и, где живёшь ! Меньше знаешь - крепче спишь, а если что то начала замечать первой, так устрой спектакль , что у тебя тоже появился Boy Frend, мужиков сильнее задевает, когда у жены появился лучший избранник, чем он ... " Проверено - мин нет !"
Vera Dobryagina
Мин, может быть, и нет. А вот грязь останется.

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