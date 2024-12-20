Опубликованы кадры последствий удара ВКС России по управлению СБУ и КБ «Луч» в Киеве

Напомним, утром 20 декабря Армия России нанесла массированный удар по целям в Киеве.Министерство обороны России сообщает, что утром 20 декабря был нанесен массированный удар по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро «Луч», осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов «Нептун», крылатых ракет наземного базирования РСЗО «Ольха».