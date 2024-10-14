Сотрудники правоохранительных органов задержали двух местных жителей за избиение прохожих, в том числе участника спецоперации

В Волгоградской области правоохранительные органы провели расследование инцидента, произошедшего в городе Волжский, где два человека избили двух прохожих, в том числе одного участника специальной военной операции.
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