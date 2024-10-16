Суд арестовал счета и недвижимость генерала Кузнецова на 300 млн рублей

Арестованные банковские счета, объекты недвижимости и другие активы бывшего начальника Главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его родственников были оценены на общую сумму более 300 миллионов рублей.
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