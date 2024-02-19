«С лишением голоса»: в Минобороны заявили о планах США поразить РФ в правах как страну — участницу ОЗХО

США намерены понизить Россию в правах в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сфабриковав материалы о нарушениях со стороны РФ по аналогии с расследованием сирийского военно-химического досье, заявили в Минобороны России.
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