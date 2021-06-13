Обещал остановить войну, снизить тарифы и улучшить экономику

Мир в котором мы живёмПолитикаОбещал остановить войну, снизить тарифы и улучшить экономику Два года назад президент Владимир Зеленский, разъезжая по Киеву на «Тесле», записал видео, в котором щедро сыпал обещаниями.Вернуться к статье55НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРезидент 007По уровню жизни населения Украина заняла последнее место в Европе. Уверенными шагами отодвинула Молдавию. Главная задача их прежнего и настоящего президентов была взять где-нибудь в долг денег. И желательно побольше. А кто будет возвращать долги их абсолютно не волнует.Вячеслав Карюкалов"жизнь это спектакль, а а мы в ней актёры" (В. Шекспир) Оскара не получит.Ввиталийязык без костей а голова без мозговViktor MyskovВот и верь теперь жидам.Ввиталийобещать это еще не значит что сделатьКомментировать
Свежие комментарии