Мир в котором мы живём

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Обещал остановить войну, снизить тарифы и улучшить экономику

Обещал остановить войну, снизить тарифы и улучшить экономику

Два года назад президент Владимир Зеленский, разъезжая по Киеву на «Тесле», записал видео, в котором щедро сыпал обещаниями.

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Резидент 007
По уровню жизни населения Украина заняла последнее место в Европе. Уверенными шагами отодвинула Молдавию. Главная задача их прежнего и настоящего президентов была взять где-нибудь в долг денег. И желательно побольше. А кто будет возвращать долги их абсолютно не волнует.
Вячеслав Карюкалов
"жизнь это спектакль, а а мы в ней актёры" (В. Шекспир) Оскара не получит.
виталий
язык без костей а голова без мозгов
Viktor Myskov
Вот и верь теперь жидам.
виталий
обещать это еще не значит что сделать

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