Северодвинская горбольница №2 обзавелась новым аппаратом МРТ

О пополнении арсенала учреждения «тяжёлым» оборудованием в своём телеграм-канале сообщил губернатор Архангельской области Александр ЦыбульскийМагнитно-резонансный томограф не просто стал важным дополнением к арсеналу больницы, но и первым подобным аппаратом, установленным в государственной медицинской организации города корабелов.
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