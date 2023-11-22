Северодвинская горбольница №2 обзавелась новым аппаратом МРТ

О пополнении арсенала учреждения «тяжёлым» оборудованием в своём телеграм-канале сообщил губернатор Архангельской области Александр ЦыбульскийМагнитно-резонансный томограф не просто стал важным дополнением к арсеналу больницы, но и первым подобным аппаратом, установленным в государственной медицинской организации города корабелов.