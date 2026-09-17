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ДумаТВ

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Финского военкора Хейсканена поразила реакция Запада на его поездку в Крым

Финского военкора Хейсканена поразила реакция Запада на его поездку в Крым

Кости Хейсканен заявил, что западные СМИ крайне негативно отреагировали на его поездку в Крым. Военкор подчеркнул, что стремился объективно показать жизнь на полуострове и убедился, что его жители считают своей родиной Россию.

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