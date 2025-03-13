Daily Mail: Путин создал большие неприятности Лондону гиперзвуковым «Орешником»

Современное российское вооружение стало источником головной боли для Лондона. Как сообщили журналисты «Daily Mail», новое оружие Вооруженных сил РФ — ракеты «Орешник» — вызвало беспокойство у Великобритании.
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