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Daily Mail: Путин создал большие неприятности Лондону гиперзвуковым «Орешником»

Daily Mail: Путин создал большие неприятности Лондону гиперзвуковым «Орешником»

Современное российское вооружение стало источником головной боли для Лондона. Как сообщили журналисты «Daily Mail», новое оружие Вооруженных сил РФ — ракеты «Орешник» — вызвало беспокойство у Великобритании.

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