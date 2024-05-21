Гений про злодейства А что там такое сказал Кадыров Эстонии, что оттуда уже несколько дней доносится какае-то возмущенное попискивание? Сына своего туда премьером назначил, что ли? Да вроде не было такого.
Что сказал Кадыров?
Комментарии
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Лидия
Почему-то все эстонские правительницы похожи на Буратино. И от их вранья носы у них всё длиннее.
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7 час.
igor laptev
так кто и что там пропищали в эстонии? ни ссылок ни конкретики. может это очередной вброс ципсошный? камень в Кадырова?
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2 час.
Поля Русс
англо-саксонские острова -УТОПИТЬ....БОЛЬШУУУУЮ ВОЛНУ И ПИЗ* САКСОНИИИ......ОООО, КАК ВЕСЬ МИР ЭТОГО ЖДЕТ.....И БУДЕТ "МИР ВО ВСЕМ МИРЕ"..
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2 час.
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