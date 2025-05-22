Израиль усилит меры безопасности в посольствах после стрельбы в США

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил усилить меры безопасности в дипмиссиях страны по всему миру после стрельбы у Столичного еврейского музея в Вашингтоне, в результате которой погибли два сотрудника посольства Израиля.
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