Роскомнадзор потребовал удалить запрещенные стикеры в Telegram

Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить два набора стикеров, признанных запрещенными.Как сообщается в пресс-службе ведомства, на основе судебного решения эти страницы были занесены в Единый реестр запрещенной информации.
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