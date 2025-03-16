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Роскомнадзор потребовал удалить запрещенные стикеры в Telegram

Роскомнадзор потребовал удалить запрещенные стикеры в Telegram

Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить два набора стикеров, признанных запрещенными.Как сообщается в пресс-службе ведомства, на основе судебного решения эти страницы были занесены в Единый реестр запрещенной информации.

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