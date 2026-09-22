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Мировое обозрение

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Латвия блокирует персональные санкции против РФ из-за Усманова и Фридмана

Латвия блокирует персональные санкции против РФ из-за Усманова и Фридмана

Европейский союз вновь оказался на грани институционального тупика: продление персональных санкций против России, срок действия которых истекает в полночь 22 сентября, заблокировано.

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