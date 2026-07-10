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Жители Краснодарского края вошли в лидеры по спросу на книги о моде

Жители Краснодарского края вошли в лидеры по спросу на книги о моде

Россияне чаще всего выбирают книги о Коко Шанель, истории моды и драгоценных камнях. После Москвы самый высокий спрос зафиксировали в Краснодарском крае, Новосибирской и Свердловской областях, а также в Татарстане, сообщил Сноб.

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