Жители Краснодарского края вошли в лидеры по спросу на книги о моде

Россияне чаще всего выбирают книги о Коко Шанель, истории моды и драгоценных камнях. После Москвы самый высокий спрос зафиксировали в Краснодарском крае, Новосибирской и Свердловской областях, а также в Татарстане, сообщил Сноб.