Моргенштерн решил засудить СБУ за запрет въезда на Украину

Рэпер Моргенштерн оспорил судебный запрет на въезд на украинскую территорию. Жалобу на решение Киева россиянин подал в киевский окружной административный суд, ответчиком по иску фигурирует Служба безопасности Украины (СБУ), информировала инстанция.