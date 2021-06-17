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Моргенштерн решил засудить СБУ за запрет въезда на Украину

Моргенштерн решил засудить СБУ за запрет въезда на Украину

Рэпер Моргенштерн оспорил судебный запрет на въезд на украинскую территорию. Жалобу на решение Киева россиянин подал в киевский окружной административный суд, ответчиком по иску фигурирует Служба безопасности Украины (СБУ), информировала инстанция.

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