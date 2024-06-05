Готовятся к Играм БРИКС-2024: почти 100 стран мира подтвердили решение участвовать Евгения КомароваРоссия станет площадкой для проведения Спортивных игр БРИКС-2024, которые планируется организовать в Казани 11-24 июня 2024 г.
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