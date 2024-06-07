«Лето в Москве»: шахматный клуб на Гоголевском бульваре набирает популярность

В клубе проходят турниры и сеансы одновременной игры В рамках городского фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» на Гоголевском бульваре столицы работает шахматный клуб, где взрослые и дети смогут сыграть партию на свежем воздухе.
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