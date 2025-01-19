МВД: иностранные права получивших ВНЖ и гражданство РФ станут недействительными

С 1 апреля 2025 года в России вводится новое правило, по которому иностранные водительские права граждан, проживающих в стране более года после получения российского гражданства, станут недействительными, пишет ТАСС со ссылкой на МВД РФ.
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