Глава ФТР Тарпищев об отказе Костюк играть с Андреевой: это их проблемы, не наши

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев не увидел проблемы в отказе украинской теннисистки Марты Костюк играть против россиянки Мирры Андреевой, поскольку это произошло в рамках выставочного турнира, а не на официальных соревнованиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии