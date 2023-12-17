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Глава ФТР Тарпищев об отказе Костюк играть с Андреевой: это их проблемы, не наши

Глава ФТР Тарпищев об отказе Костюк играть с Андреевой: это их проблемы, не наши

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев не увидел проблемы в отказе украинской теннисистки Марты Костюк играть против россиянки Мирры Андреевой, поскольку это произошло в рамках выставочного турнира, а не на официальных соревнованиях.

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