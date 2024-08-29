Сотрудники транспортной полиции провели профилактическую беседу в детском оздоровительно-образовательном центре «Юнармеец»

Транспортными полицейскими ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская совместно с сотрудниками 5 отдела полиции УВД на Московском метрополитене, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Щелково Московской области и представителями Центра профилактики детского травматизма «Московский метрополитен», провели лекции по транспортной безопасности для детей, посещающих детский оздоровительно-образовательный центр «Юнармеец».
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