Сотрудники транспортной полиции провели профилактическую беседу в детском оздоровительно-образовательном центре «Юнармеец»

Транспортными полицейскими ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская совместно с сотрудниками 5 отдела полиции УВД на Московском метрополитене, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Щелково Московской области и представителями Центра профилактики детского травматизма «Московский метрополитен», провели лекции по транспортной безопасности для детей, посещающих детский оздоровительно-образовательный центр «Юнармеец».