Медвежий угол

35 909 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Зайчиков
    Так если внимательно читали и после прививки умирают и кто знает что через год -5 -10 будет . Вот именно нам решать и...Когда популяция —...
  • Александр Дементьев
    СССР был государством, которым граждане гордились. РФ - это воровская малина, членам которой на международных форума...СССР и Россия – р...
  • Анатолий Зотов
    Прочитал. И что там творится? Пытаются непривитых к себе не пускать и своих к непривитым. В стране нормальная ситуаци...Когда популяция —...

Невыносимый: Бывшего Лены Миро уволили из "Ведомостей"

Невыносимый: Бывшего Лены Миро уволили из "Ведомостей"

Андрей Шмаров, между прочим создатель «Эксперта», который, как известно, называл блогера номер 1 из ЖЖ Лену «Миро» Мироненко «привозными вьетнамским поросёнком» (остались и скриншоты — под катом) с треском вылетел с поста главреда «Ведомостей».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх