Начались съемки второго сезона сериала «Монастырь»

Стартовали съемки второго сезона популярного сериала «Монастырь», сообщает «Кинопоиск». Режиссером продолжения выступает Сергей Попов, который акцентирует внимание на главной теме проекта — вере и её испытаниях.
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