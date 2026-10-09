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В Чойском и Турочакском районах Республики Алтай развивают спортивную инфраструктуру

В Чойском и Турочакском районах Республики Алтай развивают спортивную инфраструктуру

Врио министра молодежной политики и спорта Республики Алтай Кирилл Шнаркулов в своем канале в MAX рассказал, как в Чойском и Турочакском районах развивают спортивную инфраструктуру.

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