В РФ хотят разрешить делать фото материалов таможенных проверок

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который разрешает гражданам снимать копии с материалов таможенных проверок, фотографировать их и делать выписки, если документы не содержат государственную и другую охраняемую законом тайну.
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