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Ассоциация футбольных болельщиков Англии: «В ФИФА показали, что всегда могут найти новое дно»

Ассоциация футбольных болельщиков Англии прокомментировала намерение Международной федерации футбола (ФИФА) создать компанию FIFA Forward Enterprise, которая займется продажей коммерческих прав ФИФА и операционной деятельностью по проведению турниров.

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