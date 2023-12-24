За ноябрь импорт литографического оборудования в Китай из Нидерландов выро...

За ноябрь импорт литографического оборудования в Китай из Нидерландов вырос в десять разВ условиях усугубляющихся санкций китайские производители чипов активно закупают всё доступное для приобретения литографическое оборудование, ноябрьская статистика это явным образом продемонстрировала, поскольку за месяц в Китай было ввезено 16 литографических систем из Нидерландов на общую сумму $762,7 млн, что в десять раз больше итогов аналогичного месяца предыдущего года в стоимостном выражении.
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