За ноябрь импорт литографического оборудования в Китай из Нидерландов выро...

За ноябрь импорт литографического оборудования в Китай из Нидерландов вырос в десять разВ условиях усугубляющихся санкций китайские производители чипов активно закупают всё доступное для приобретения литографическое оборудование, ноябрьская статистика это явным образом продемонстрировала, поскольку за месяц в Китай было ввезено 16 литографических систем из Нидерландов на общую сумму $762,7 млн, что в десять раз больше итогов аналогичного месяца предыдущего года в стоимостном выражении.