МОСКВА, 30 декабря, ФедералПресс. В Белгороде число погибших при обстреле со стороны Украины увеличилось до 21 человека, представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия удивлена молчанием генсека ООН по обстрелу Белгорода, в США считают, что Украина перестанет существовать в 2024 году из-за атаки на Белгород.
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