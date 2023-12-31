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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

США предрекли уничтожение Украины в 2024 году после удара по Белгороду: главное за сутки

США предрекли уничтожение Украины в 2024 году после удара по Белгороду: главное за сутки

МОСКВА, 30 декабря, ФедералПресс. В Белгороде число погибших при обстреле со стороны Украины увеличилось до 21 человека, представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия удивлена молчанием генсека ООН по обстрелу Белгорода, в США считают, что Украина перестанет существовать в 2024 году из-за атаки на Белгород.

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