Горожанам рассказали, чем еще полезен искусственный интеллект

Технологии искусственного интеллекта стали незаменимыми помощниками в жизни современного горожанина. Они применяются более чем в 80 различных городских сервисах, услугах и проектах, которые делают жизнь в столице лучше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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