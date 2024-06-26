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Горожанам рассказали, чем еще полезен искусственный интеллект

Горожанам рассказали, чем еще полезен искусственный интеллект

Технологии искусственного интеллекта стали незаменимыми помощниками в жизни современного горожанина. Они применяются более чем в 80 различных городских сервисах, услугах и проектах, которые делают жизнь в столице лучше.

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