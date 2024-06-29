Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 896 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Роженко
    Не мешало бы еще ввести запрет лицам с двойным гражданством выдвигать свои кандидатуры на выборах....Чиновников с двой...
  • Рустик Рыксиев
    Дэбил.Зеленский считает...
  • Дмитрий Бакланов
    У него в тумбочке еще есть... Свеженапечатанные. А отдавать то надо реальными товарами...Экс-премьер Украи...

В Хасавьюрте бывший вербовщик ИГ* и «шариатский патруль» угрожают русскому врачу

В Хасавьюрте бывший вербовщик ИГ* и «шариатский патруль» угрожают русскому врачу

В Дагестане случилось резонансное происшествие. Бывший вербовщик террористов ИГ*, который успел отсидеть срок за пропаганду религиозного экстремизма в Германии, вместе с так называемым «шариатским патрулём» под названием «Дело чести» устроили травлю русской женщине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
BM
Boris Merfi
да пусть кишлачники сами себя лечат, что там она делает, нахрен терпеть их выходки релегиозные, вера им в помощь
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх