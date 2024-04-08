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Нас полностью исключат. В США рассказали о шокирующем плане России

Нас полностью исключат. В США рассказали о шокирующем плане России

Макгрегор: привязанные к золоту валюты в БРИКС нанесут удар по доллару Объединение БРИКС, в котором Россия занимает лидирующую роль, может создать привязанную к золоту валюту, и тогда доллар потеряет позиции в мире, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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