Я вчера лежала уже в темноте и поняла ужасную вещь - наши дети не обкусывают горбушку хлеба по дороге домой.
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Я вчера лежала уже в темноте и поняла ужасную вещь - наши дети не обкусывают горбушку хлеба по дороге домой.