Боец UFC Дудакова попросила привезти ей российский флаг на турнир в Абу-Даби

Российский боец смешанного стиля (ММА) Виктория Дудакова перед поединком с американкой Джин Ю Фрей на 294-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби попросила фанатов привезти ей государственный флаг.
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