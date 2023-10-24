Дай миллион: что чаще всего изымают приставы у неплательщиков

В Набережных Челнах у мужчины арестовали BMW 525 за долг в размере 343 рублей, а у жительницы Обнинска — Mercedes-Benz в счет невыполненных обязательств перед кредиторами и неоплаченных штрафов на общую сумму в 4,5 млн рублей.