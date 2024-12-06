Средний уровень цен на нефть Urals снизился в ноябре По итогам ноября 2023 года Urals стоил 72,37 доллара за баррель.
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Средний уровень цен на нефть Urals снизился в ноябре По итогам ноября 2023 года Urals стоил 72,37 доллара за баррель.
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