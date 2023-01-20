В Казахстане депутата за поддержку СВО лишили мандата

В Казахстане за поддержку осуществляемой Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины мандата лишили депутата Мажилиса парламента Азамата Абильдаева, 19 января сообщает сайт республиканской Центральной избирательной комиссии.
В Казахстане за поддержку осуществляемой Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины мандата лишили депутата Мажилиса парламента Азамата Абильдаева, 19 января сообщает сайт республиканской Центральной избирательной комиссии.
Свежие комментарии