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В Казахстане депутата за поддержку СВО лишили мандата

В Казахстане депутата за поддержку СВО лишили мандата

В Казахстане за поддержку осуществляемой Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины мандата лишили депутата Мажилиса парламента Азамата Абильдаева, 19 января сообщает сайт республиканской Центральной избирательной комиссии.

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