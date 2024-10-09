Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • brigadier21 Snytsarienko
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В Киеве не оценили реверанс и грязно обругали Лукашенко

В Киеве не оценили реверанс и грязно обругали Лукашенко

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Польша зря тревожит исторические раны и пора простить бандеровцам и Хатынь, и Волынь, а Украину будут помогать восстанавливать белорусы, нашли своего «благодарного адресата».

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