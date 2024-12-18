Ломаем стереотипы: 10 консервов, которые полезнее свежих продуктов

Сюрпризы на кухне: 10 самых полезных и питательных консервированных продуктов Многие думают, что еда, приготовленная из свежих продуктов, не идет ни в какое сравнение с консервированными ни по количеству питательных веществ, ни по вкусовым характеристикам.