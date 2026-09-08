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NYT: воздух в Нью-Йорке после терактов 11 сентября был токсичным

NYT: воздух в Нью-Йорке после терактов 11 сентября был токсичным

Воздух в районе Всемирного торгового центра после терактов 11 сентября 2001 года мог представлять опасность для здоровья дольше, чем сообщали власти Нью-Йорка.

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