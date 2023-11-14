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Украина перебрасывает подкрепление в направлении города Кременная

Украина перебрасывает подкрепление в направлении города Кременная

Марочко заявил, что Украина перебрасывает войска в направлении Кременной Дмитрий Каверин Станислав Красильников/РИА Новости Украинское командование перебрасывает дополнительную бронетехнику и личный состав из района населенного пункта Торское в направлении города Кременная.

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