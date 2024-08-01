Женщина выдала работу коллеги за свою, но ее быстро разоблачили

Никому не нравится видеть, как другой человек присваивает себе заслуги за чужую работу. Будь то друг, который повторяет шутку, которую вы только что сказали, громче, чтобы все рассмеялись, или ученик в классе, который списывает вашу работу.
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