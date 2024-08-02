Сладкая гадость в банках: Роскачество назвало марки поддельного меда

Мед покупают не только из-за сладости и приятного вкуса. Даже те, кто не очень любит этот продукт, наслышаны о его пользе для здоровья и предпочитают иметь дома хотя бы небольшой медовый запас на всякий случай.
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