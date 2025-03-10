ТАСС: стримера из Ярославля признали невиновным по делу об угрозах Мизулиной

Кировский районный суд Ярославля освободил треш-стримера Аслана Дурдиева от наказания в связи с истечением срока давности и отсутствием состава преступления по делу об угрозе убийством главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.
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