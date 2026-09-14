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Тульские новости

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В Туле устранён сбой светофоров, вызвавший пробку

В Туле устранён сбой светофоров, вызвавший пробку

Сбой на светофорах привел к затору на Зареченском мосту и багровой пробке от улицы Советской. Сейчас светофоры работают нормально, причина сбоя устанавливается.

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